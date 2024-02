Marcelo Serrado e a filha - Reprodução do Instagram

Publicado 12/02/2024 22:35 | Atualizado 13/02/2024 05:20

Rio - Marcelo Serrado curtiu a última noite de desfile em uma companhia para lá de especial! O ator marcou presença no camarote Nº1, na Sapucaí, nesta segunda-feira (12), acompanhado da filha Catarina, de 18 anos. "Minha filha… cresceu, né?", brincou.

Marcelo não escondeu a animação com os desfiles desta noite. "Eu adoro Carnaval. Já participei de desfiles da Mocidade, da Mangueira, já saí na bateria da União da Ilha… Então tenho uma relação com Carnaval grande (…) Ontem eu me emocionei com o Salgueiro. Hoje eu estou aqui, gosto muito da Mangueira, Mocidade e Portela", disse.