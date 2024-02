Erika Januza, rainha de bateria da Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Erika Januza, rainha de bateria da ViradouroThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 05:04

Rio - A rainha da bateria da Viradouro, Erika Januza, última escola a desfilar na madrugada desta terça (13), contou ao DIA o segredo de fazer bonito na Sapucaí. "Vou investir na força da mulher negra", sinterizou Erika.



A rainha desfilou com a fantasia Takará, representando o instrumento ritualístico pontiagudo utilizado pelos iniciados da família das cobras no processo de transe.

Fechando o Grupo Especial, a Viradouro levou um "exército" de mulheres negras para contar o enredo "Arroboboi, Dangbé". Em busca do tricampeonato, a agremiação de Niterói retratou a simbologia ancestral da serpente e a força que se manifestou desde remotas batalhas na Costa da África e que influenciou as lutas no reino de Daomé, iniciadas pelas sacerdotisas voduns, uma dinastia de mulheres.