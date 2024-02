Nicole Bahls - Leo Marinho/RT Fotografia

Nicole Bahls Leo Marinho/RT Fotografia

Publicado 13/02/2024 03:58

Rio - Com um look estiloso, Nicole Bahls acompanhou mais um dia de desfiles do grupo especial no camarote MAR, na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira. A influenciadora digital, então, falou sobre sua paixão pelas escolas de samba Beija-Flor de Nilópolis e Vila Isabel.

"Sou apaixonada pela Beija-Flor. Ontem assisti ao desfile. Hoje vim mais acompanhar a Vila Isabel", comentou a artista, que exaltou Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel. "Divina, como sempre, ela contagia. Acho que a Sabrina traz alma, coração, energia, amor. Tem tudo a ver com o Carnaval".

A agenda de Nicole nesta época do ano está lotada. Ela já passou por Savador, São Paulo e, agora, está no Rio de Janeiro. "Fui pra Salvador, fui pra São Paulo e agora estou no Rio, eu sou apaixonada e hoje vou sair daqui direto pro trio do Bloco da Lud (Fervo da Lud, no Centro do Rio), que eu sou musa. Então, eu acho que é isso, sou apaixonada por Carnaval e vivo cada momento assim".

Ela ainda comenta que deseja viajar após o período de folia. "Vou ficar com meu namorado (Marcelo Viana) um pouco, uns quatro dias na praia em Búzios. Mas não vai dar pra dar muita pausa da agenda, que a agenda já está comprometida e vou voltar a trabalhar".