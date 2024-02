Sheron Menezzes - Agência Labi / Divulgação

Publicado 13/02/2024 03:30

Rio - Após desfilar pela Portela, Sheron Menezzes revela que planeja tirar uns dias de descanso. A atriz esteve no camarote Arpoador, da Sapucaí, na madrugada desta terça-feira, e contou quais são seus planos no pós-carnaval. "Agora eu vou descansar. Só não viajei ainda porque eu queria ficar pro carnaval. Agora acabando campeãs, que a gente com certeza desfila, eu vou descansar e viajar", afirmou ela, que deu vida à Sol em "Vai na Fé", da TV Globo.

A artista ainda conta qual a diferença de transitar entre alguns cargos da Portela, já que já foi rainha de bateria da azul e branco em 2011 e 2012 e participou de outros desfiles da escola mesmo depois de deixar o cargo. "Tem diferença. Este ano foi extremamente difícil. Foi mais diferente, vou dizer assim, porque eu vim como componente da escola. Eu vim em um lugar de destaque, representando alguma coisa dentro da escola. Porque você fala assim, ou você é rainha de bateria ou você compõe a escola. E eu vim lá na frente. Acho que eu curti de sair assim", disse.

Sheron também destaca que está na torcida pelo título. "A gente só entra na Avenida sonhando com o título. Vou achar que vou ganhar até quarta-feira de cinzas".