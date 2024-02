Alcione desfila no último carro da Mangueira nesta terça-feira (13) - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 02:56 | Atualizado 13/02/2024 02:57

Rio - A cantora Alcione, grande homenageada do desfile da Mangueira na madrugada desta terça-feira (13), na Marquês de Sapucaí, subiu no quinto e último carro, intitulado "Meu Palácio tem Rainha". Emocionada, a artista agradeceu o carinho dos integrantes da comunidade que passavam por ela enquanto aguardava para subir na alegoria.



Antes, a Marrom agitou o setor 1 ao falar: "Não é um samba qualquer", em menção ao enredo "A Negra Voz do Amanhã". Alcione também comoveu o público ao cantar no "esquenta" da escola antes da entrada na Avenida.

Quarta a entrar na Avenida no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Estação Primeira de Mangueira, segunda maior campeã do Carnaval, reverenciou um dos maiores ícones da agremiação e da história da MPB. A homenagem acontece quando Alcione completa 50 anos de carreira.