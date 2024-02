Portela foi a segunda escola a desfilar nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 02:53 | Atualizado 13/02/2024 03:00

Rio - Após o desfile da Portela na madrugada desta segunda-feira (13), o livro 'Um Defeito de Cor', que inspirou o enredo da escola neste ano, teve seu estoque esgotado no site da Amazon. A dupla de carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues desenvolveram a canção baseada na obra homônima da autora Ana Maria Gonçalves.

O título é baseado no artifício da dispensa do defeito de cor usado por negros no século passado que, quando acatado, os permitisse exercer cargos de importância na religião, governo e na política. É justamente esta característica, a da cor, que posiciona os personagens deste carnaval da Portela.

O enredo apresenta a luta contra o racismo, na época luta pela abolição da escravatura, e a valorização de uma personagem histórica como Luíza Mahim.

A escola foi a segunda a se apresentar na noite desta segunda-feira (13), na Sapucaí.