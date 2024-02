João Carlos, Maria Helena, Ivone e Solange (da esquerda para direita) são irmãos de Alcione - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 02:18 | Atualizado 13/02/2024 02:23

Rio - Quatro irmãos da cantora Alcione, grande homenageada da Mangueira na madrugada desta terça-feira (13), desfilam juntos no carro abre-alas. A Verde e Rosa conta a história da artista, passando pelos primeiros passos musicais, ainda em São Luís, no Maranhão, até chegar ao Rio e sua conexão com o Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio.

Maria Helena Nazareth falou sobre a importância desse momento para a família. "Ficamos muito felizes com essa homenagem à nossa irmã. Estamos nervosas, mas muito animadas para ver esse desfile", disse.



Solange Nazareth, produtora e irmã da cantora, também disse estar muito satisfeita com o resultado da homenagem. A terceira irmã, Ivone Nazareth, também acompanha a família no abre-alas, assim como João Carlos Nazareth.

Quarta a entrar na Avenida no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Estação Primeira de Mangueira, segunda maior campeã do Carnaval, reverenciou um dos maiores ícones da agremiação e da história da MPB com o enredo "A Negra Voz do Amanhã".

A homenagem acontece quando Alcione completa 50 anos de carreira. A artista chegou a cantar no "esquenta" da Mangueira na entrada da Avenida.