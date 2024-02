Vila faz desfile impactante com reedição de enredo

Rio - Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles, a Vila Isabel se apresentou com a marca do seu carnavalesco Paulo Barros, que deu uma roupagem futurista para um enredo que a agremiação da Zona Norte já havia trazido para a Sapucaí há 31 anos. A Azul e Branca teve uma apresentação estética com poucos erros e um potente desfile de chão.

