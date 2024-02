Amigos e convidados de Alcione desfilam no quarto carro da Mangueira - Thalita Queiroz/Agência O Dia

Rio - O dramaturgo e ator Miguel Falabella e a atriz e apresentadora Regina Casé prestigiaram a artista Alcione no desfile da Mangueira. Os artistas cumprimentaram desfilantes na concentração da verde e rosa.

Miguel Falabella montou um musical em homenagem à Alcione no ano passado, que ganhou o Prêmio Bibi Ferreira de melhor musical do ano."É uma relação de amizade, carinho, respeito, amor, de muitos anos. É uma honra estar aqui homenageando a minha amiga, essa artista icônica do Brasil", disse Falabela.Regina Casé destacou que é fã da cantora. "Eu sou amiga, mas mais do que tudo sou fã e admiradora de Alcione", declarou.