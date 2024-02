Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar nesta segunda-feira - Cleber Mendes / Agência O Dia

Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar nesta segunda-feiraCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 01:55 | Atualizado 13/02/2024 12:15

Rio - Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles, a Vila Isabel se apresentou com a marca do seu carnavalesco Paulo Barros, que deu uma roupagem futurista para um enredo que a agremiação da Zona Norte já havia trazido para a Sapucaí há 31 anos. A Azul e Branca teve uma apresentação estética com poucos erros e um potente desfile de chão.

fotogaleria

A Vila trouxe para a Sapucaí novamente o enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação", que já havia embalado a escola em 1993. A abordagem da escola aponta para a importância das crianças para um mundo melhor, remetendo a criação do mundo de acordo com a ótica das religiões de matriz africana.

Principal nome da escola, Martinho da Vila desfilou no último carro. Compositor do samba-enredo da agremiação, ele completou 86 anos, e no aquecimento da Azul e Branca recebeu parabéns em forma de canção. Sua filha, a compositora e cantora Mart'nalia desfilou como componente da bateria da escola. Além disso, a cantora Gabi Martins e a rainha de bateria, a apresentadora Sabrina Sato, foram destaques da Vila.

Apesar do desfile impactante, a Vila pode deixar alguns pontos escaparem por conta de um problema na iluminação da roupa do mestre-sala Marcinho Siqueira, que apagou durante apresentação em frente a cabine de jurados. Além disso, a escola apresentou problemas de acabamento em algumas alegorias.

O chão da Vila Isabel novamente foi um dos destaques do seu desfile. O carro de som comandado por Tinga, que teve um pico de pressão antes do desfile, fez uma grande apresentação. O samba-enredo da agremiação teve bom rendimento, assim como a bateria comandada pelo mestre Macaco Branco.