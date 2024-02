Sambódromo do Anhembi - Wikimedia Commons

Publicado 13/02/2024 11:51

São Paulo está prestes a conhecer a escola de samba que receberá o título de campeã do Carnaval deste ano. Nesta terça-feira (13), acontecerá a apuração dos desfiles do Grupo Especial, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi. O evento será fechado para o público e transmitido pela TV Globo.

Os 45 jurados, cinco de cada categoria, avaliam as escolas de samba em nove quesitos: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia. Quando entram na avenida, as agremiações já possuem nota 10 em todas as categorias, podendo perder pontos de acordo com o desfile que apresentam.

Na apuração, as notas são lidas por quesito e a menor delas é descartada. Ao fim, os valores são somados e as duas escolas que possuírem as menores pontuações totais são rebaixadas para o Grupo de Acesso 1, onde desfilarão no Carnaval 2025.

Caso haja empate, as notas descartadas são sempre o primeiro critério a ser aplicado. Neste ano, a categoria "harmonia" foi sorteada para servir como o segundo. A definição aconteceu nesta segunda-feira (12), na sede da Liga-SP, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

O desfile das campeãs será neste sábado (17) e terá as seis escolas mais bem classificadas.