Publicado 13/02/2024 09:19

Rio - Xuxa Meneghel decidiu se posicionar sobre sobre a fala polêmica de Baby do Brasil sobre o apocalipse , feita durante o Carnaval de Salvador. "O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", disse a cantora em cima de um trio elétrico no sábado (10). Assustada, Ivete Sangalo rebateu: "Vou macetar ele"

Nas redes sociais do reverendo Caio Fábio D'Araujo Filho, Xuxa revelou estar decepcionada e envergonhada da atitude da cantora. A Rainha dos Baixinhos elogiou a paciência do pastor com o caso em um comentário. "Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum", iniciou ela.

"Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou. Sempre tive muito carinho por ela e hoje tenho certeza que decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também, como você", finalizou Xuxa.

Baby do Brasil se pronuncia sobre polêmica