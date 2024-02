Diálogo de Baby do Brasil durante trio de Ivete Sangalo sobre apocalipse viraliza - Reprodução/Band

Publicado 12/02/2024 16:53

Baby do Brasil usou as redes sociais nesta segunda (12) para se pronunciar após sua interação com Ivete Sangalo durante o Carnaval de Salvador viralizar e virar meme. Na ocasião, a artista deixou Veveta chocada ao prever o apocalipse durante transmissão ao vivo do show na Bahia.

O diálogo inusitado aconteceu enquanto a cantora baiana conduzia o trio elétrico e Baby, que estava acompanhando a apresentação da arquibancada, aproveitou a interação com a mãe de Marcelo para prever o apocalipse para os próximos 10 anos. Ivete tentou contornar a situação com bom humor e declarou: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele", declarou em referência ao seu novo hit, "Macetando".

“NÃO TEM APOCALIPSE QUE RESISTA O MACETANDO”



Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha pic.twitter.com/mcmCZWwlKs — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 11, 2024

Após a fala de Baby, que também é pastora, repercutir, ela decidiu se pronunciar. "Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas, queria deixar uma mensagem para todos por tudo que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, pra vocês saberem, que não tivemos nenhuma briga", garantiu em vídeo publicado no Instagram.

"Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas'. Eu amo a Ivete, ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus!", afirmou Baby.

"Esse papo é muito louco, eu concordo! Mas muito mais louco é olhar pro céu e saber que não tem fim e que a Terra é uma esfera girando em torno de seu eixo! Vai encarar ou vai anestesiar? Deus está vivo e no controle de tudo, só precisamos reconectar com Ele através de seu filho o Cristo, Jesus!", continuou. "Queridos que Deus nos abençoe e nos dê inteligência e sensibilidade espiritual, para discernirmos e ouvirmos a sua maravilhosa voz! Meu sincero carinho e amor a todos In the name of the Lord Jesus!". Confira: