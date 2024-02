Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumem namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 15:30

Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o relacionamento durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Os jornalistas da TV Globo publicaram uma foto curtindo a noite na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (12).

No registro compartilhado por Marcelo no Instagram, o novo casal aparece em um camarote da Sapucaí acompanhando a primeira noite de desfiles do Grupo Especial. “‘Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil’. Lindo samba do Salgueiro. Linda noite”, escreveu na legenda. Confira:

Nos comentários da postagem, amigos dos jornalistas elogiaram os registros. Lindos", disse o narrador Gustavo Villani. "Preciso desse casal em Fernando de Noronha", declarou Ana Clara Marinho, gestora de comunicação da Globo. “Que casal da porr*! Amei!”, afirmou a atleta Ana Marcela.