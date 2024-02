Alinne Rosa troca beijão com Caio Castro e dispara: 'beijo de amigo' - Foto: Reprodução

Alinne Rosa troca beijão com Caio Castro e dispara: 'beijo de amigo' Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 12:21

Durante o Carnaval de Salvador, Alinne Rosa e Caio Castro protagonizaram um beijo caloroso no trio elétrico da cantora. No circuito Barra-Ondina, neste domingo (11/2), os artistas deixaram os presentes em êxtase com a troca de carinhos e ‘beijão’ surpresa. Porém, a famosa deixou claro que é apenas amizade.



Para quem não sabe, Caio Castro acompanhou Alinne Rosa durante todo o percurso no trio elétrico e até mesmo participou de uma performance. O ator deu o que falar cantando com ela o hit "Pense em Mim". Foi durante este dueto que o artista surpreendeu a todos com um beijo na cantora.



Após o momento, Caio fez questão de esclarecer que não se tratava do que os espectadores estariam imaginando da cena: “É beijo de amigo. São 10 anos de amizade”, comentou o ex-namorado de Grazi Massafera. Porém, a amizade de longa data não impediu os internautas de shipparem o possível affair.



“Foi assim que ela pagou a conta sozinha e foram felizes para sempre”, brincou uma seguidora. “‘Foi assim que conheci seu pai’”, ironizou outro. “Quero um amigo desses”, desejou uma terceira. “Essa aí aproveita bemmm os carnavais!”, declarou mais uma.