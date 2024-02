Lore Improta - Foto: Reprodução

Lore ImprotaFoto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 10:28 | Atualizado 12/02/2024 10:52

A influencer Lore Improta, esposa do Leo Santana, deu o que falar na web devido a rumores de segunda gravidez. A famosa já é mãe da pequena Liz, de dois anos, fruto do casamento com o cantor do hit “Posturado e calmo”. Em conversa exclusiva com a coluna, a famosa revelou quando vem um novo bebê.

“Vocês amam, querem logo que eu engravido, que eu faço uma creche, né?” brincou a famosa aos risos. “Eu também quero”, confessou ela. Porém, a esposa de Leo Santana pretende esperar mais um pouco antes de dar um irmãozinho à Liz.

“Deixa passar o carnaval, que aí, quando Deus quiser, vem o nenenzinho aí”, comentou a famosa. Questionada se podemos esperar um novo herdeiro da diva ainda em 2024, ela foi direta ao ponto, revelando que depende apenas da decisão divina.

“Eu espero que você converse com Deus aí. Quando Ele quiser mandar, eu tô pronta, preparada e querendo”, brincou a dançarina. Para quem não sabe, a pequena Liz completa três anos em 2024, no mês de setembro.