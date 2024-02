Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 14:58 | Atualizado 12/02/2024 14:59

Durante sua performance no Carnaval do Recife, no Marco Zero, Luísa Sonza surpreendeu ao abordar abertamente sua religião. A cantora convidou os afoxés Ogbom Obá e Oxum Pandá para participar do show. Assim, a famosa compartilhou com o público a sua conexão com a espiritualidade de matriz africana.



“Resolvemos juntos fazer uma homenagem a minha orixá Oxum”, contou a famosa. No decorrer do evento, foram ministradas cantigas e orações conduzidas pelo pai Vevé de Xangô, esposo da yabasé Carmem Virginia. O momento foi marcado por pedidos de bênçãos para o Recife e para a própria Luísa Sonza.



Luísa Sonza buscou prestar uma homenagem, destacando sua relação com a cidade e a presença do pai de santo, com quem mantém uma conexão espiritual há anos. A cantora explicou que a decisão de homenagear a orixá Oxum foi tomada em conjunto com seu pai de santo.



Nas redes sociais, a homenagem virou assunto: “Ora yê yê ô! Salve mamãe Oxum! Salve a rainha da água doce, dona dos rios, lagos e cachoeiras!”, celebrou uma fã. “Acho que precisamos respeitar Todas as religiões! Cada comentário assustador”, disse outro.