Saulo FernandesReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 11:43 | Atualizado 12/02/2024 11:46

Durante sua apresentação neste sábado (10), o cantor Saulo Fernandes chamou a atenção ao comprar todos os algodões doces de um vendedor ambulante. O famoso performou no Mirante do Camarote Salvador, no circuito Dodô, na Barra-Ondina, e fez questão de comprar o produto. Porém, ele não contava com o preço.



"O meu pai, preciso desse algodão doce irmão, quanto é aí?”, perguntou Saulo ao vendedor. “Não, tudo. 100 reais? Me dê um dinheiro aí pra comprar esse algodão doce, pelo amor de Deus”, pediu ele à produção. “Não aguento não. Me dê peixe, não quero pix não”, disse o famoso.



"Saulo vai comprar todo o algodão doce do ambulante?”, questionou uma comentarista. “Vai comprar e dar para o fuleão pipoca, viu? Que coisa bonita!", respondeu outro, reconhecendo o gesto nobre do cantor ao promover a distribuição dos doces entre os foliões.



Após adquirir todo o algodão doce do vendedor, Saulo Fernandes descobriu que havia confundido o valor e se espantou: “600 reais? Algodão doce caro da p*rr*. Mas tá fechado 600, pode dar pra ele”, solicitou o famoso à produção. “Aí você me quebrou demais!", continuou ele, já com os doces.