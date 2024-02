João, filho de Faustão, revela novidades para programa: 'Meu foco' - Foto: Reprodução

João, filho de Faustão, revela novidades para programa: 'Meu foco' Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 09:37 | Atualizado 12/02/2024 11:04

Em entrevista exclusiva para a coluna, João Guilherme Silva, filho de Faustão, compartilhou seus planos para 2024. No primeiro dia de desfile das escolas do Grupo Especial na Maquês de Sapucaí, no Camarote Nº 1, ele destacou a virada positiva neste novo ano, com o sucesso do programa "Cair Direito" e a oportunidade de aproveitar a família.

“Ah, tá um ano de muita felicidade, né? A gente vira essa página de um ano que foi muito difícil, o ano que meu pai passou por transplante de coração, meu avô faleceu [...] Então 2024 já começou com o pé direito, o programa indo bem, eu tô na maior felicidade, podendo curtir com a família inteira”, revelou João.

“Hoje o meu foco é o programa [...] Eu tenho muita vontade de produzir outros conteúdos para outros apresentadores, outros tipos de conteúdo. A gente está como uma produtora, a gente produz o programa de forma independente. Então, no fim das contas, eu não quero só ficar com medo, eu quero fazer bastante conteúdo”, contou.

“O programa tem um pouco essa veia de dar oportunidade para outras pessoas [...] tem vários talentos aí que querem fazer algum projeto legal”, comentou. “E um quadro que eu estou muito animado para ver se dá certo. É uma espécie... Homenagem aos grandes quadros da televisão brasileira”, finalizou João.