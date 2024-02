Marina Ruy Barbosa revela sobre como lidou com hacker: 'infelizmente' - Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 08:58 | Atualizado 12/02/2024 10:53

Para quem não sabe, a Marina Rui Barbosa e outras famosas foram hackeadas pelo mesmo invasor na última sexta-feira (09). Na ocasião, a atriz surpreendeu seus fãs ao revelar ao comentar a invasão e mandar um recado para o responsável. Já em conversa exclusiva para esta coluna, ela revelou que a situação já foi resolvida.

Ela destacou a calma com que lidou com o problema e enfatizou que todas as medidas já foram tomadas. “Até quem trabalha comigo falou assim, nossa, você tava tão calma. Mas, assim, essas coisas podem acontecer, né? Infelizmente”, refletiu a atriz, sabendo que a fama predispõe esses contratempos.

“Mas a gente conseguiu recuperar rápido, fazer a situação mudar. Então, assim, tá tudo certo. Estamos em contato com o pessoal do Meta e tá tudo sob controle”, revelou Marina Ruy Barbosa, confiante.

Quando questionada sobre seus planos futuros, a atriz revelou que está descansando no momento. Ela compartilhou que fazer novela é uma experiência intensa: “Tô de férias, fazer novela é uma batida forte”, afirmou a artista.