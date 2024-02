Camila Coelho - Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2024 10:58 | Atualizado 12/02/2024 11:01

A influencer Camila Coelho esteve no primeiro dia de desfile das escolas do Grupo Especial na Maquês de Sapucaí e conversou com a coluna com exclusividade no Camarote Nº 1. Para quem não sabe, a famosa passou por algumas dificuldades com resguardo devido à epilepsia. Mas agora, que seu filho Kai já tem um ano e seis meses e ela revelou se pretende aumentar a família.

Para quem não sabe, a famosa foi diagnosticada com a doença aos nove anos de idade e vem tomando os medicamentos necessários desde então. Assim, com tudo que ela passou, a coluna questionou se Camila Coelho ainda pretende dar um irmão ao Kai. Sincera, a famosa foi direta ao responder que sim!

“Com certeza, Deus me abençoou muito, eu tenho essa condição, tive muito medo de não ter um filho saudável, mas eu fui muito abençoada. Meu filho é lindo, saudável, alegre, feliz e eu quero muito aumentar minha família [...] Eu tenho três irmãos e eu quero que o Kai tenha irmãos, que é a melhor coisa do mundo”, declarou.

“Quero ter mais filhos e quero que ele tenha mais irmãos”, afirmou ela. “Esse ano, quem sabe, a gente está treinando, né? Praticando”, brincou. É, primeira mão. Eu quero esse ano. Fé em Deus, vou engravidar de novo”, torceu a influenciadora.