Mangueira de CO2 explode no trio de Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 21:09 | Atualizado 12/02/2024 21:22

A apresentação de Ivete Sangalo nesta segunda-feira (12) quase acabou em tragédia. Uma mangueira de gás carbônico explodiu no trio de Ivete Sangalo nesta segunda-feira (12) deixando duas pessoas feridas e o veículo quase tombou por excesso de peso.

A artista desfilava no circuito Dodô, em Salvador, Bahia, quando a fumaça tomou conta do trio elétrico. Ivete pediu calma aos foliões e explicou a situação para tranquilizá-los. “Que susto da porra! Pensei que era a Caverna do Dragão”, brincou. “Calma, calma, foi o CO2 que explodiu”.

Ivete mermã, vá de benzer! Parece que a mangueira do cilindro de CO₂ soltou no meio do desfile do Coruja na Barra



TV Aratu pic.twitter.com/NZt4CkJUUT — Bianca Andrade (@eubiandrade) February 12, 2024

De acordo com informações do G1, as vítimas tiveram ferimentos leves no braço e no olho. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro e passam bem.

Ainda segundo informações do site, os convidados que acompanhavam a festa no trio elétrico, Mileide Mihaile, Cristian Bell, Juliana Paiva, precisaram descer e curtir a folia na rua. O veículo também quase tombou para o lado esquerdo devido ao excesso de peso na lateral do palco.