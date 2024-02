Ludmilla mostra maratona para assistir a desfile de Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 17:44

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para revelar o perrengue que passou para conseguir chegar a tempo de assistir à esposa, Brunna Gonçalves, desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (12).

A artista estava em São Paulo cumprindo agenda de shows e conseguiu chegar a tempo para ver a companheira passar pela avenida. Ela ainda curtiu o desfile do camarote antes de precisar realizar outra apresentação.

“Sai do meu show de São Paulo, passei no hotel muito rápido, tomei um banho. Fui para a avenida assistir ela, fui para o meu show no Rio de Janeiro. Fiz meu show no Rio de Janeiro, agora já estou aqui no hangar de novo para voltar para Recife”, contou Ludmilla nos Stories do Instagram.

Durante o desfile, Brunna avistou a cantora no camarote e correu para beijar a amada. Confira o momento: