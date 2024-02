Deolane Bezerra perde brinco em desfile - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 16:11 | Atualizado 12/02/2024 16:13

Musa da Grande Rio, a advogada Deolane Bezerra revelou que perdeu um brinco de "rubis e diamantes" durante sua estreia no Sambódromo do Rio de Janeiro. A joia está avaliada em R$ 280 mil.

Após o desfile da escola de samba, a influencer comentou sobre a perda do item precioso e comemorou não ter sofrido qualquer acidente na madrugada desta segunda-feira (12). "Perdi meu brinco de rubis com diamantes, mas tá tudo bem. O que importa é que não me perdi, não caí, não tombei. Que desafio", comemorou nos Stories do Instagram. "Mas como dizem: vão-se os anéis, ficam os dedos".

Em entrevista à Quem, a influencer revelou que as joias de rubi com diamantes foram compradas nos Estados Unidos especialmente para combinar com sua fantasia, que foi composta por dois mil cristais Swarovski bordados à mão.

“Ou a gente vem com tudo ou a gente fica em casa vendo pela TV, né? Não poderia estrear no Carnaval carioca de qualquer jeito. Esses momentos serão eternizados na minha memória e no meu coração. Daqui a 50 anos, quero ver meu álbum de fotos com os meus netos tendo boas histórias para contar. No mais, tudo isto também é uma forma de agradecer o convite e a confiança em mim para ocupar este tão disputado posto”, declarou a ex-Fazenda.