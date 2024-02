Fantasia de onça de Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 20:02

A fantasia Paolla Oliveira tirou o fôlego do público durante o desfile da Grande Rio na madrugada desta segunda-feira (12). Para se transformar em uma onça na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a Rainha da Bateria usou um look com motor, led e 40 mil cristais.

A icônica fantasia contou um adereço que transformava a coroa da rainha em uma máscara de onça pintada quando ela cruzava a avenida. Paolla ativou um mecanismo com um movimento sutil que baixou uma máscara de onça com os olhos iluminados. Após sambar por alguns momentos, a máscara volta a subir revelando o rosto da atriz. Confira:

A supremacia de Paolla Oliveira na Grande Rio virando onça para a plateia em meio ao show de luzes da Sapucaí. pic.twitter.com/ClafHqEzAG — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 12, 2024

Em conversa com a TV Globo, Paolla fez mistério ao revelar detalhes de como a máscara era ativada por ela. "O controle é da onça. Você acha que a onça vai dar o controle para alguém?", brincou.

Bruno Oliveira, criador da peça usada pela artista, contou ao site Observatório dos Famosos, que a fantasia tinha um motor. Além disso, a peça tinha cristais em tons de dourado e preto, além do led para iluminar os olhos da onça. “A roupa é toda coberta de cristais, bordados de vidrilhos. A gente deve estar falando em algo de mais de mil cristais aplicadinhos, entre a cabeça e o corpo dela”, revelou Bruno.

Esse ano, o enredo da Grande Rio foi baseado no mito tupinambá descrito no livro “Meu destino é ser onça”, de Alberto Mussa. Na obra, a onça é descrita como um símbolo dessas narrativas míticas e representa as disputas pela identidade.