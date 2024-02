Baby do Brasil diz que entramos em apocalipse e Ivete rebate: Vou macetar - Reprodução Internet

Baby do Brasil diz que entramos em apocalipse e Ivete rebate: Vou macetarReprodução Internet

Publicado 11/02/2024 09:06 | Atualizado 11/02/2024 09:15

Rio - A cantora Baby do Brasil fez uma previsão durante a passagem do trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, na madrugada deste domingo, e viralizou nas redes sociais. De acordo com Baby, o apocalipse acontecerá entre cinco e 10 anos.

fotogaleria

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", disparou Baby do Brasil. Ivete Sangalo se assustou com a declaração, mas logo respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele", disse. Baby, então, pediu para Ivete cantar "Pequena Eva". "Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo", respondeu Veveta.

Os internautas se divertiram com o diálogo "caótico". "Esse diálogo entre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil sobre o apocalipse no meio de um evento carnavalesco foi tudo pra mim kkkkkkkk", disse um internauta. "Simplesmente a pastora Baby do Brasil metendo uma profecia de um apocalipse no meio do show da Ivete, pedindo pra ela cantar Eva, e Ivete cortando dizendo que VAI MACETAR O APOCALIPSE", divertiu-se outra pessoa.

ai que saia justa a ivete sangalo passou com a crente baby do brasil kkkkkkkk pic.twitter.com/xHo3j1f2l3 — matheus (@whomath) February 11, 2024

esse diálogo entre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil sobre o apocalipse no meio de um evento carnavalesco foi tudo p mim kkkkkkkk



pic.twitter.com/goPLxmjlTh — BRENDON (@brendongomes__) February 11, 2024