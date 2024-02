Alimentos que eram produzidos para camarote foram encontrados em banheiro - Reprodução

Publicado 12/02/2024 05:09 | Atualizado 12/02/2024 08:14

Rio - Parte de um camarote foi interditado, na madrugada desta segunda-feira (12), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí após agentes constatarem produção e armazenamento de alimentos em um banheiro. De acordo com o Rio Carnaval, o espaço não tinha autorização da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para instalar uma cozinha. A responsável foi presa pelos policiais da 6ª DP (Cidade Nova).

O perfil do Rio Carnaval no X (antigo Twitter) explicou que o espaço conhecido como Lounge Sapucaí, localizado no setor 13, teve seu buffet interditado pela Vigilância Sanitária. "Reconhecemos que o espaço teve seu buffet interditado pela Vigilância Sanitária durante os desfiles na Marquês de Sapucaí. Este espaço está localizado no setor 13 e não possuía a devida autorização da Liesa para instalar uma cozinha".

O camarote estaria produzindo comida em um banheiro. Cerca de 500 kg de alimentos teriam sido descartados durante ação conjunta do Ministério Público do Rio (MPRJ), do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) e de policiais da 6ª DP (Cidade Nova).

De acordo com o MPRJ, a promotora de Justiça, Rosemery Viana, prendeu em flagrante a responsável pelo camarote Lounge Sapucaí, por armazenamento impróprio de alimentos no local. Rosemery relatou que os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino, junto de meias e mochilas.



A promotora realizou a vistoria ao lado de agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (IVISA-Rio) e da Polícia Civil, e constatou que o local também não possuía refrigerador para o armazenamento dos alimentos.

Procurada, a Polícia Civil informou que os agentes da 6ª DP prenderam duas pessoas em flagrante, pelo crime contra as relações de consumo. "Foram detidas a dona de um buffet e a responsável por um camarote localizado no Setor 13 da Marquês de Sapucaí", concluiu a nota.