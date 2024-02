Nizam - Leo Marinho / RT Fotografia

Publicado 12/02/2024 05:06

Rio - Eliminado do "BBB 24", da TV Globo, Nizam Hayke esteve no camarote MAR na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira, para curtir o primeiro dia de desfiles do grupo especial. No local, o executivo de contas internacional, que fez comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet no Quarto do Líder, na presença de Rodriguinho, Pizane e Vinicius e a situação gerou revolta entre os internautas, avaliou sua participação no reality.



"Não avalio a minha participação no BBB como ruim. Tive erros e acertos e assumi todos. Agora é bola para frente", afirmou. Ele falou também sobre como está sendo a vida pós-confinamento: "A recepção do público está sendo incrível. É muito diferente entrar como um desconhecido e se tornar uma pessoa pública. Ainda estou me acostumando, mas estou amando".

Além de Nizam, outros famosos marcam presença no camarote, como Ary Fontoura, Nicole Balhs, Letícia Spiller, Fernanda Gentil, Rafa Kalimann e mais.