Rafa Kalimann fez sua estreia na Sapucaí com a Imperatriz Leopoldinense Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Rafa Kalimann exibiu asas do "Anjo da Sorte" e realizou sua estreia, na madrugada desta segunda-feira (12), pela Imperatriz Leopoldinense no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A nova musa da escola campeã do último Carnaval falou sobre a conexão com a comunidade em seu primeiro desfile no Rio, a definindo como sendo uma energia valiosa e colorida. "Eu estava precisando dessa conexão do público olho no olho. Vibrar nessa energia valiosa e colorida", destacou.

Sobre os haters, a nova atriz da Globo rebateu os comentários maldosos: “Não estou ligando para isso não. Meu foco está na escola, me importa mais a aceitação da própria comunidade”, diz.



Com exuberante fantasia prateada, ela desfila pela Imperatriz representando o "Anjo da Sorte" que clareia a escola na Sapucaí.

Atual campeã, a Imperatriz Leopoldinense encerrou a primeira noite destacando a cultura cigana. Assim como no ano passado, a escola apostou na literatura de cordel para criar uma ficção carnavalesca.

Com o enredo "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", a escola busca o bicampeonato a partir da obra do poeta paraibano Leandro Gomes de Barros, publicada há mais de 100 anos.