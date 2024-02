Casal de mestre-sala e porta-bandeira fez bailado tradicional - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 04:44 | Atualizado 12/02/2024 05:13

Rio - O casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro fizeram um bailado romântico com a coreografia de Ana Botafogo.

Phelipe explicou que a coreógrafa afinou ainda mais a sintonia com Rafaela. O casal apresentou um bailado tradicional, com pequenas nuances de modernidade. A dança de Rafaela apresentou gestual cigano e nobreza por parte de Phelipe. O mestre-sala encarnou o príncipe francês, e Rafaela, a cigana Esmeralda em uma dança cheia de romantismo.

A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", do carnavalesco Leandro Vieira.