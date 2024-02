Imperatriz dá show e entra na briga pelo bicampeonato

Rio - Com a missão de encerrar o primeiro dia de apresentações do Grupo Especial, a Imperatriz fez um desfile marcado pela estética exuberante do carnavalesco Leandro Vieira. O enredo abusou do misticismo e resgatou a história do testamento da cigana Esmeralda, baseado numa obra do poeta nordestino Leandro Gomes. Na pista, a Imperatriz deu um verdadeiro show, colocando a escola na briga pelo bicampeonato.

Relatar erro