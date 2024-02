Bloco Fervo da Lud reuniu milhares de foliões na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/02/2024 11:41 | Atualizado 13/02/2024 11:46

Rio - O megabloco Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, arrastou uma multidão pela Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira de Carnaval (13). Mesmo com sol a pino e máxima prevista de 41°C , milhares de foliões cantaram músicas, como "Macetando", "Maldivas" e "Hoje". Público estimado é de 600 mil pessoas.



Ainda na manhã desta terça-feira, Ludmilla compartilhou o look que escolheu para comandar o seu bloco. No Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando detalhes da roupa: "Prontíssima para o Fervo da Lud". Ludmilla apostou em um look "all black" com transparência, repleto de pedrarias que imitam os músculos do abdômen e fazem o contorno dos seios.

A cantora também mostrou sua chegada no bloco, às 9h, que já estava lotado. Ao sair da van, ela foi ovacionada. Já em cima do trio elétrico, Ludmilla deu início à festa com o hit "Cheguei", levando a multidão à loucura.

Durante o Fervo da Lud, agentes da Polícia Militar estiveram em ponto estratégicos da região, com detectores de metal, para revistar os foliões. O balanço completo ainda não foi divulgado, mas a corporação já informou que houve apreensão de diversos objetos perfurocortantes.

Nas redes sociais, o Centro de Operações Rio (COR) recomendou hidratação aos foliões, por conta das altas temperaturas. "Bebam água e mantenham-se hidratados, mas nada de xixi na rua! Responsabilidade no trânsito. Utilizem transporte público". A Rua 1° de Março, na altura da Rua Sete de Setembro, chegou a ser interditada.