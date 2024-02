Ludmilla aposta em look all black e levanta multidão no Centro do Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 10:46

Rio - Ludmilla compartilhou com os seguidores o look que escolheu para comandar o Bloco Fervo da Lud, nesta terça-feira (13). Nos Stories, do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando detalhes da roupa com uma paisagem belíssima do Rio de Janeiro ao fundo.

"Prontíssima para o Fervo da Lud", escreveu Ludmilla. Para o bloco, que teve início às 9h no Centro do Rio, a cantora apostou em um look all black com transparência, lotado de pedrarias que imitam os músculos do abdômen e fazem o contorno dos seios. Para completar, a dona do hit "Maliciosa" escolheu uma bota com cano acima dos joelhos.

Logo depois, Ludmilla mostrou sua chegada ao bloco, que já estava lotado. Conforme saiu da van, a cantora foi ovacionada pelos foliões. Já em cima do trio elétrico, ela deu início à festa com o hit "Cheguei", levando a multidão à loucura.