Segundo o Alerta Rio, os termômetros podem chegar aos 41°C nesta terça-feira de Carnaval (13) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 08:36 | Atualizado 13/02/2024 12:16

Rio - A cidade segue com as temperaturas elevadas nesta reta final do Carnaval. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), nesta terça-feira (13), por exemplo, os termômetros podem chegar aos 41°C e não há previsão de chuva. No entanto, o tempo deve mudar na quarta-feira de Cinzas (14).

De acordo com o Alerta Rio, nesta terça-feira, haverá aumento de nebulosidade no final do dia, com céu passando de claro a nublado. As temperaturas continuarão elevadas, com mínima de 23°C e máxima de 41°C. Os ventos ficarão mais intensos nos períodos da tarde e noite.

Na quarta-feira de Cinzas, a chegada de uma frente fria ocasionará pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar até 76 km/h. O volume das precipitações, inclusive, poderá passar de 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



Na quinta-feira (15), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas vão continuar em declínio, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.



Já na sexta-feira (16) e no sábado (17), o tempo permanecerá instável. Segundo o COR, há previsão de chuva fraca a moderada durante a madrugada de sexta e a partir da tarde de sábado.