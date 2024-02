Jovem voltava do trabalho quando foi atingido pela kombi que invadiu a pista contrária - Reprodução

Publicado 13/02/2024 09:33 | Atualizado 13/02/2024 10:19

Rio - Um motociclista, identificado como Thiago Henrique dos Santos Silva, de 24 anos, morreu na noite do último domingo (11), após ser atingido por uma kombi na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O rapaz voltava do trabalho quando foi atropelado pelo motorista que vinha na pista contrária. O enterro do jovem está marcado para às 13h no Cemitério do Cacuia, na mesma região.

Familiares afirmam que o motorista da kombi, Francisco Barbosa Gonçalves, de 41 anos, estava embriagado e perdeu o controle do veículo. "Ele saiu do hospital tombando, todo mundo viu ele saindo da kombi bêbado. Quando chegou na delegacia, ele tava dentro da viatura dormindo deitado como se tivesse em um hotel. Na delegacia, ele admitiu que bebeu três latões de cerveja. Eu quero que ele fique preso, isso não pode passar impune. Quero justiça!", disse o pai do jovem, Cícero Silva, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Através das redes sociais, uma testemunha contou que o motorista invadiu a pista depois de ultrapassar um carro. "Ele passou por mim cortando os carros. Ele perdeu a direção depois que cortou um carro branco. O cara estava pra lá de bêbado. Ele perdeu a direção e bateu na mureta voando para a pista oposta pegando o rapaz da moto. Foi a pior cena que poderia ter visto", escreveu em uma publicação.



Bombeiros do quartel da Ilha do Governador foram acionados às 23h16 para a Estada do Galeão, próximo à Praça do Avião. O motorista da kombi foi socorrido pelos militares com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire. Já Thiago não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio.

Thiago trabalhava em uma locadora de carros no Aeroporto do Galeão. O jovem tinha entrado na faculdade e pensava em casar. A mãe da vítima disse que ele vivia um momento de amadurecimento. "Meu filho tava trabalhando, cheio de sonhos, planos, esse era o ano da vida dele, tava pensando em casar, entrou na faculdade, tava mudando de vida e queria crescer, mas esse cara veio e ceifou tudo", disse emocionada.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.