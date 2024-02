Atriz contou que foi xingada pelo grupo após ter usado o banheiro feminino do bar - Reprdução

Atriz contou que foi xingada pelo grupo após ter usado o banheiro feminino do barReprdução

Publicado 13/02/2024 10:59 | Atualizado 13/02/2024 11:02

Rio - Uma atriz transsexual denunciou que foi vítima de transfobia, no último sábado (10), em um bar no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Galga Gogóia, de 29 anos, alega que foi xingada por um grupo de homens após usar o banheiro feminino do estabelecimento.

A atriz estava em um bloco de Carnaval no Aterro do Flamengo com os amigos e decidiram ir para o bar. No local, Galba disse que alguns homens que estavam na mesa ao lado tinham um olhar de repressão à roupa de seu amigo. "Um cara parou do meu lado e ficou encarando meu amigo que é um homem gay. Ficamos na dúvida se ele queria pegar nossa mesa ou se tava agindo com violência. Do nada, ele começou a ficar violento e gritar com a gente", explicou em uma publicação nas redes sociais.



Segundo Galba, em seguida, o rapaz começou a xingá-la por ter usado o banheiro feminino. "Ele simplesmente veio falar que eu tinha usado o banheiro feminino e que eu tinha que ter vergonha de ser um homem e usar banheiro feminino, depois começou a fazer vários xingamentos", disse.

A atriz disse que chegou a mostrar seus documentos para comprovar que era uma mulher. Contou, ainda, que os seguranças do bar impediram que ela e os amigos fossem agredidos. "Eu só queria curtir meu carnaval em paz, mas fui agredida e ameaçada de morte. Ouvi coisas horríveis, fui coagida. Eu e todos que me defenderam tivemos nossa integridade física ameaçada. Felizmente a equipe do bar agiu de forma ágil e precisa evitando que esse cara acertasse gente. Poderia ter sido muito pior", escreveu na postagem.



Galba contou que acionou a Polícia Militar, mas o grupo fugiu antes da chegada dos agentes. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). De acordo com a Polícia Civil, a especializada solicitou as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima, funcionários e testemunhas estão sendo ouvidos. A corporação informou que a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.