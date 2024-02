Caso aconteceu na Rua Joaquim da Silveira, próximo ao Parque Municipal Chico Mendes - Reprodução

Publicado 13/02/2024 09:43 | Atualizado 13/02/2024 16:24

Rio - Um homem foi morto e uma mulher ficou ferida durante um assalto, na madrugada desta terça-feira (13), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Lucas Carneiro M. Meireles, de 27 anos, chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Flávia Thaune, 26, teve ferimentos leves e foi liberada. Imagens de segurança de prédios próximos ao local do crime flagraram os momentos que antecederam o crime.

Câmera flagra momento em que assaltante dispara contra casal no Recreio dos Bandeirantes



Nas imagens, é possível ver o momento em que Lucas e o assaltante entram em luta corporal. O criminoso consegue se desvencilhar e dispara primeiro contra a mulher. Depois, ainda no chão, ele faz mais três tiros que atingem o jovem. O criminoso foge na sequência, enquanto Flávia grita desesperada pedindo por socorro.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Joaquim da Silveira, próximo ao Parque Municipal Chico Mendes. Uma equipe do 31º BPM (Recreio) foi acionada para caso de latrocínio, mas ao chegar no local as vítimas já haviam sido removidas para a unidade de saúde. No hospital, registro foi confirmado.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que Lucas Carneiro deu entrada na unidade já sem vida, enquanto Flávia recebeu alta ainda na manhã desta terça.

O caso foi registrado inicialmente na 42ª DP (Recreio), mas agora é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da especializada fizeram perícia no local e buscam testemunhas que possam levar a autoria do crime.