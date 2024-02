Castor apareceu ao lado de Fabíola de Andrade, mulher do contraventor Rogério de Andrade - Reprodução

Publicado 13/02/2024 01:59

Rio - Uma pessoa fantasiada de castor chamou atenção de internautas nesta segunda-feira (12) durante o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel na Marquês de Sapucaí. De acordo com usuários do X (antigo Twitter), quem poderia estar de baixo da fantasia é o presidente de honra da escola, o contraventor Rogério de Andrade, que está em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.

"A chance desse bicho aí ser ele com uma tornozeleira eletrônica na Mocidade é de aproximadamente 97%. Aliás, uma fantasia de castor. A perspicácia", comentou um internauta.

A presença do mascote perto da rainha de bateria Fabíola de Andrade, mulher do contraventor, despertou mais a dúvida do público que acompanhou o desfile.

"O castor do lado da rainha e os detalhes. Quem viu todos os ensaios da Mocidade, o castor só ficava do lado do puxador/intérprete", escreveu outro perfil.

O animal representa Castor de Andrade, símbolo da Mocidade e tio de Rogério. O sobrinho herdou a influência do tio na escola da Zona Norte do Rio e na área da contravenção.

Rogério de Andrade segue em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira. O contraventor foi preso em agosto do ano passado em uma das fases da Operação Calígula , suspeito de chefiar uma organização criminosa que pagaria propina a policiais e integrada, entre outros, por Ronnie Lessa, preso preventivamente pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes.

O bicheiro ficou no presídio de Bangu 8 até dezembro, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu sua prisão por medidas cautelares.