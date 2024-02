Imperatriz é forte candidata ao título; na imagem, alegoria que representou uma caravana cigana - Pedro Ivo / Agência O Dia

Imperatriz é forte candidata ao título; na imagem, alegoria que representou uma caravana ciganaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 08:32 | Atualizado 14/02/2024 15:59

Rio - Está chegando a hora de conhecer a campeã do Grupo Especial. Após dois dias de desfiles na Marquês de Sapucaí, a apuração das notas será realizada nesta quarta-feira (14), às 15h45, em novo endereço: a Cidade do Samba, com transmissão da TV Globo.



O público que quiser torcer de perto pela escola do coração poderá chegar a partir das 13h, horário em que serão abertos os portões, sem cobrança de ingresso. A Cidade do Samba fica na Gamboa, na Zona Portuária. Há uma estação do VLT bem na porta, na Avenida Binário do Porto.