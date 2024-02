Arte ’Mãe’ de Emerson Rocha é usada pela Portela - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2024 15:43 | Atualizado 14/02/2024 16:01

Rio - O artista plástico Emerson Rocha, também conhecido como Saturno, usou as redes sociais para denunciar o descaso que sofreu por parte da Portela. A escola de samba, que levou para a Avenida o enredo 'Um defeito de cor', usou uma das obras do artista na ala 'Santidade Menina Jeje' sem uma autorização prévia. Em seguida, a agremiação entrou em contato e foi feito um convite para que ele desfilasse na Sapucaí, o que não foi cumprido.

Nos Stories do Instagram, Emerson publicou um longo texto explicando tudo o que aconteceu. Ele revelou que só descobriu que sua arte seria usada pela Portela depois que as fantasias foram exibidas no Museu de Artes do Rio e os internautas marcaram ele em várias publicações.

"Fui surpreendido com diversas menções e muitas mensagens sobre como a fantasia da Portela com a minha arte era bonita e imponente. Até aí estaria tudo bem, uma tremenda honra... mas pera aí: que fantasia e que arte?", escreveu Saturno.

"Achei muito estranho porque até então eu não tinha recebido qualquer contato da escola acerca da permissão de uso da arte, sobre os trâmites de direito autoral e etc... Coisas que são de praxe", afirmou.

Depois, o artista revelou que entraram em contato com ele para avisar que a obre estava sendo usada e oferecer um convite para desfilar com a Portela. "Para mim, isso veio como uma forma, mesmo que mínima, de ter o meu trampo valorizado depois de tudo isso que rolou. Definitivamente, não era o suficiente mas já era alguma coisa, não é?", escreveu ele.

Emerson disse, então, que depois não entraram mais em contato com ele. O artista contou que ainda ficou na dúvida se a arte seria mesmo utilizada. "A Portela desfilou na Sapucaí seu enredo em homenagem ao livro 'Um Defeito de Cor' e foi muito, muito bonito. Enredo forte, fantasias bonitas e bem acabadas, carros imponentes e tudo que um grande escola tem a oferecer e eu, acompanhei tudo... pela TV", revelou.

"O tal convite, ao qual me foi falado uns bons meses antes, só aconteceu na segunda-feira, dia do desfile, quase 20h. Na mensagem, eu deveria estar na Sapucaí “umas 21h e vestido de branco”. Meio em cima para isso", seguiu "Resumindo: não compareci ao desfile e fiquei extremamente chateado com a escola, com os carnavalescos e com a forma que fui tratado. Bem menos pelo convite feito em cima da hora e sem a mínima sensibilidade (quase como uma forma de desencargo de consciência), e muito mais em como se deu todo esse processo de uso das artes, saber desse uso através de terceiros e a total falta de comunicação por parte de setores importantes da escola que foram desrespeitosos comigo e com minha arte".

Nesta quarta-feira (14), o carnavalesco André Rodrigues usou as redes sociais para explicar o que aconteceu e revelou que, devido à correria, aconteceram falhas na comunicação, que impossibilitaram a presença do artista plástico na Sapucaí. Ele afirmou ainda que Saturno estava "coberto de razão".

"Enviamos um pedido de desculpa e uma mensagem procurando de que maneira ele se sentiria mais confortável para afagar esse desencontro. Esperamos voltar nas campeãs para que ele e outros agentes importantes para o desfile possam se divertir e gozar deste momento", escreveu André em seu perfil do X, antigo Twitter, que revelou, ainda, que outros aderecistas também ficaram de fora devido à correria.

"Nosso plano é de postar o projeto com todas as referências, Inclusive para demonstrar como funciona o processamento de informações para se transformar em imagem de carnaval. O destaque, obviamente, será a exposição 'Um defeito de Cor'", finalizou André.