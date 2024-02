Apuração será na Cidade do Samba, na Gamboa - Divulgação

Publicado 14/02/2024 13:36 | Atualizado 14/02/2024 13:38

Rio - Em sorteio realizado no início da tarde desta quarta-feira (14), na sede da Liesa, no Centro do Rio, o quesito Fantasia foi definido como o primeiro critério a ser utilizado em caso de empate entre duas ou mais agremiações na apuração do Grupo Especial. Caso o empate permaneça, as notas do penúltimo quesito a ser lido (Samba-enredo) serão utilizadas para desempatar, e assim sucessivamente.