O cofre foi apreendido após mandado de busca e apreensão em imóveis ligados ao contraventor Rogério Andrade - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O cofre foi apreendido após mandado de busca e apreensão em imóveis ligados ao contraventor Rogério AndradeReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/02/2023 08:30 | Atualizado 10/02/2023 08:57

Rio - O bicheiro Rogério Andrade e parentes foram alvo de uma ação conjunta entre Polícia Civil e Ministério Público do Rio (MPRJ), na manhã desta sexta-feira (10). O Operação Pequod cumpre 25 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, além do bloqueio pela Justiça de R$ 40 milhões em bens e valores do contraventor.

A operação é conduzida pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

fotogaleria

Dentre os endereços que foram alvos dos mandados estão a casa de Rogério em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, um restaurante em Ipanema, que tem o contraventor como sócio, e o barracão e a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, além de imóveis nas cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, e de Vitória da Conquista (BA).

Na quadra da escola, os agentes apreenderam um cofre que foi levado para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, junto com o restante do material encontrado.

Segundo as investigações, o período investigado é de 2012 a 2018 e, do total do valor da denúncia, R$ 16 milhões estão relacionados à lavagem de dinheiro e R$ 24 milhões de confisco alargado, que se trata de uma medida judicial que possibilita que a polícia e o judiciário sequestrem a diferença entre as aquisições realizadas de forma lícita comprovada e presumidamente ilícita, uma vez que não se há comprovação da licitude.



Além de contas bancárias e investimentos, foram alvos de sequestro bens como imóveis, embarcações, terrenos, sítio, salas comerciais, entre outros, incluindo um iate adquirido em 2015 e avaliado em R$ 10 milhões.

Quatro meses preso

Em agosto de 2022, o contraventor chegou a ficar quatro meses preso por determinação da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio, dentro da Operação Calígula. A decisão citava investigações que indicavam que uma pessoa ligada a Rogério pagava propina para policiais de delegacias especializadas.

Em dezembro, o ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu uma liminar substituindo a prisão por medidas cautelares. Assim, Rogério deixou o presídio de Bangu 8.