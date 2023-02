Ônibus invade posto de combustíveis e bate em loja de conveniência na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador - Divulgação

Publicado 10/02/2023 22:14 | Atualizado 10/02/2023 22:31

Rio - O motorista de ônibus da Viação Ideal perdeu o controle e invadiu um posto de combustíveis na Estrada do Galeão, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (10). O veículo atingiu um das bombas de combustíveis e também a parede da loja de conveniência do estabelecimento.



Segundo testemunhas, o ônibus estava vazio e seguia para a garagem da Viação Ideal. Ninguém ficou ferido e o motorista teria se recusado a falar. A batida aconteceu em uma rua que fica em frente à 37ª DP (Ilha do Governador). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se está investigando o caso.

O reboque da empresa de ônibus foi acionado e foi ao local para remover o veículo. Nas redes sociais, uma testemunha disse que quase foi atingida pelo ônibus. "Na hora que eu estava chegando na loja, por pouco não pega meu carro comigo e com minha filha dentro", escreveu.

Veja o vídeo da colisão: