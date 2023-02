PM apreendeu armas e drogas na operação que prendeu o criminoso "Xuxu" - Divulgação

Publicado 10/02/2023 19:40 | Atualizado 10/02/2023 19:42

Rio - Policiais do 37º BPM (Volta Redonda) prenderam, nesta sexta-feira (10), "Piloto" ou "Xuxu", de 28 anos, em Porto Real, município do Rio. Ele é o principal suspeito de comandar os ataques a criminosos rivais e à Polícia Militar nos bairros Surubi e Marrocos Cidade Alegria, em Resende.

Com base em informações do Disque Denúncia, os agentes seguiram para o suposto endereço onde o criminoso estaria se escondendo. Após realizar cerco, as equipes conseguiram localizar e prender "Piloto" e uma mulher. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma réplica de pistola, 16 mil pinos para acondicionar cocaína, três tabletes grandes de maconha, uma balança digital e pedras de crack.

As partes foram conduzidas a 100ª DP (Porto Real) para as medidas cabíveis sobre o caso. Os envolvidos foram autuados e permaneceram presos.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.