Publicado 10/02/2023 18:08

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (10), 1487 novos casos e nenhuma morte por covid-19 nas últimas 24 horas. Com os números, o estado passa a ter um total de 2.735.284 casos confirmados desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. O número de mortes em decorrência da doença se manteve em 76.725.

A taxa de ocupação tanto em leitos de enfermaria e de UTI seguiram em 63% e 27%, respectivamente. De acordo com a atualização, a taxa de letalidade também se manteve em 2,81%.

Os números fazem parte do Painel de Monitoramento COVID-19 da SES. No balanço, o órgão ressalta que o registro feito nas últimas 24h não significa que os casos tenham acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até a última segunda-feira (6) foram aplicadas 40.765.483 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14,6 milhões são da primeira dose, 13,3 milhões da segunda, 8,1 milhões da terceira dose e 3,7 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Rio e São Gonçalo retomam vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos

Nesta quinta-feira, a capital do Rio e o município de São Gonçalo, na Região Metropolitana, poderão voltar a vacinar crianças de 6 meses a 4 anos de idade com comorbidades contra a Covid com a vacina Pfizer Baby.

Isso acontece graças a remessa de 300 mil doses do imunizante que o Ministério da Saúde enviou a Secretaria Estadual de Saúde, e esta começou a distribuição entre os municípios. Ao todo, o Rio recebeu 64 mil doses, enquanto São Gonçalo recebeu 9.850 doses.



Segundo a Prefeitura do Rio, o número de crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas é muito baixo. Foram 27.835 (7,8%). Já entre os pequenos de 4 a 11 que foram imunizados com a primeira dose, o total é de 29.454 (8,4%). Ainda segundo a pasta, 295.971 (83,8%) meninos e meninas dessa faixa etária não tomaram nenhuma dose da vacina da Covid-19.

Tanto na capital, quanto em São Gonçalo, a vacinação para o público de 12 anos ou mais segue normalmente.