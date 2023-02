Material apreendido foi encaminhado à 96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação / Segov

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, nesta quinta-feira (9), em ação conjunta com o 10º BPM (Barra do Piraí), 186 pacotes de cocaína e 27 tabletes de maconha, em Miguel Pereira, no Centro-Sul do estado. Dois homens foram presos por tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), João Minori Tsutsugi Ávila Santiago, de 31 anos, estava em uma moto, acompanhado por uma mulher, quando foi abordado pelos policiais. Uma grande quantidade de drogas foi encontrada com ele, que alegou ser o único dono dos entorpecentes e confessou o endereço do fornecedor.

No local informado, estava Jeferson da Silva, de 35 anos, conhecido como 'Xaxá', que teria admitido a existência de um estoque de drogas na casa. Os agentes encontraram pacotes de cocaína, todos em embalagens contendo o escudo do Flamengo, as siglas da fação Comando Vermelho (CV) e indicando o preço de R$ 50, mesmo valor dos tabletes de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado à 96ª DP (Miguel Pereira). Os dois homens permaneceram presos na delegacia por tráficos de drogas e estão à disposição da Justiça. Já a mulher, foi considerada apenas uma testemunha no caso.