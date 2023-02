Carlos Gonzaga Silva está entre as vítimas da forte chuva que atingiu Niterói na noite de terça-feira (7) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/02/2023 16:26

Carlos Gonzaga Silva estava na garupa de uma motocicleta, na noite de terça-feira (7), quando ele e o condutor foram derrubados pela água que subiu do valão. O motociclista sobreviveu ao acidente.

Rio - O corpo do homem que foi arrastado para dentro de um valão em Niterói , na Região Metropolitana do Rio, durante a forte chuva que atingiu o município, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (10), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, cidade vizinha ao local do ocorrido.

Devido ao estado do cadáver, não houve sepultamento. Familiares e amigos, bastante abalados com a perda trágica, participaram do cortejo e se despediram do homem. Carlos estava desempregado há seis meses e procurava oportunidades de emprego para se sustentar. Ele deixa uma filha de 13 anos.

Imagens mostram dupla sendo arrastada para valão

O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo próximo ao local do acidente nesta quarta-feira (8).

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento exato em que Carlos e o motociclista são levados para o valão. O fato aconteceu na Rua Comendador Assad Abdala, no Barreto, às 21h05. Quando a moto passava pela rua, que estava tomada de água, ambos os homens perderam o equilíbrio e caíram.

Com a força da água, eles foram arrastados para dentro de um valão que não tinha cobertura. O condutor da moto conseguiu escapar, mas o passageiro foi levado.

Veja as imagens:

Homens são levados por valão durante enchente em Niterói.



— Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2023

Bombeiros do quartel de Niterói foram acionados às 12h30 desta quarta-feira (8) para realizar buscas pela região com o objetivo de encontrar o homem desaparecido. Por volta das 15h30, os militares encontraram um corpo dentro de um rio na altura de Neves, em São Gonçalo, às margens da Baía de Guanabara.