Adriana Silva Estevam está desaparecida desde o dia 20 de janeiro, quando saiu de casa para ir a uma entrevista de emprego - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/02/2023 20:18 | Atualizado 10/02/2023 21:52

Rio – Adriana Silva Estevam, de 44 anos, desaparecida desde o dia 20 de janeiro, após sair de casa, em Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, para uma entrevista de emprego no mesmo bairro, pode ter sido vítima de sequestro, segundo investigações da polícia.

De acordo com relatos do filho Diogo Estevam, Adriana saiu de casa às 9h54 e disse que iria para o Colubandê, bairro de São Gonçalo, onde a entrevista aconteceria. Mas a família não sabe se ela chegou a comparecer no compromisso.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram Adriana no ônibus da linha 53 (Cala Boca), da Viação Rio Ouro, sentido Maricá. Ela desceu no ponto da Avenida Carlos Marighella, em Itaipuaçu, em frente ao M4 Clube e Escola de Tiros, sentido Barroco. Após sair do coletivo, Adriana foi colocada em um carro por dois homens, que ainda não foram identificados, e não apareceu mais. Segundo as investigações da polícia, os homens estariam seguindo Adriana por todo o trajeto de ônibus.

Imagens de câmeras de segurança mostram Adriana Silva Estevam descendo de ônibus em Maricá Reprodução / Redes sociais

O rastreamento do celular, analisado pela filha da vítima, mostra que Adriana chegou às 10h22 no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. A mãe dela contou que Adriana telefonou para ela às 10h43 dizendo que aguardava a entrevista. Um pouco mais tarde, às 11h09, Adriana telefonou para a filha e afirmou que estava no ponto esperando pelo coletivo.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). As apurações estão em andamento para localizar Adriana e esclarecer os fatos.