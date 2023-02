A pena de prisão dos réus será cumprida em regime fechado - Divulgação

Publicado 10/02/2023 20:10 | Atualizado 10/02/2023 21:51

Rio - Os milicianos André Malvar e Ricardo Teixeira Cruz, conhecido como 'Batman', foram condenados novamente na Justiça, nesta quarta-feira (09). O ex-policial civil André Malvar foi sentenciado a 72 anos e seis meses de prisão por quatro homicídios qualificados, sendo dois tentados, e associação armada. Já o ex-PM 'Batman' foi condenado a 18 anos e seis meses por uma tentativa de homicídio duplamente qualificada e por associação armada. Os crimes foram cometidos em 2007. As condenações foram obtidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

A pena de prisão dos réus deverá ser cumprida em regime fechado, de acordo com a decisão. A promotora Carmen Eliza de Carvalho demonstrou ao júri que os crimes foram cometidos por vingança, devido à disputa pelo controle de pontos de transporte alternativo na Zona Oeste do Rio e na Região dos Lagos. As vítimas sofreram uma emboscada quando estavam ao lado de Francisco Cesar da Silva de Oliveira, o 'Chico Bala', considerado rival dos condenados. Morreram a mulher e o enteado de 'Chico Bala', que escapou da emboscada com o primo.

Ao fixar a sentença, o juízo levou em consideração a "audácia dos criminosos, que praticaram o crime em plena luz do dia, aos olhos da população ao redor, certos de sua impunidade". Também foi ressaltado que os condenados são responsáveis pela "banalização das regras comportamentais com a criação da chamada 'Liga da Justiça', que aprisiona a sociedade e enriquece a sensação de impunidade, desestabilizando a imagem da justiça em prol do pânico e do terror, ceifando a vida das vítimas por mero capricho".