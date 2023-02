BR-116 está liberada para trânsito - Reprodução

BR-116 está liberada para trânsito Reprodução

Publicado 10/02/2023 20:41

Rio – O trânsito na Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense, foi totalmente liberado nesta noite de sexta-feira (10), após passar o dia interditado em virtude das chuvas fortes e intensas dos últimos dias, que atingiram diversos trechos da BR-116.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia (Via Dutra), as pistas no Km 239 estão liberadas nos dois sentidos, não havendo mais interdição de faixas no local. A medida foi tomada após vistoria para avaliar as condições da área e a liberação do tráfego no trecho que ficou interditado.